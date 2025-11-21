search icon



盤中速報 - 費城半導體大跌1%，報6603.06點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間21日12:54，費城半導體下跌66.98點（或1%），暫報6603.06點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-5.82%
  • 近 1 月：-3.12%
  • 近 3 月：+17.61%
  • 近 6 月：+36.19%
  • 今年以來：+32.83%

焦點個股


費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領跌。美光科技(MU-US)下跌7.54%；超微半導體(AMD-US)下跌2.9%；泰瑞達(TER-US)下跌2.7%；艾司摩爾(ASML-US)下跌2.13%；應用材料(AMAT-US)下跌2.08%。

部分成分股表現相對穩健，博通(AVGO-US)上漲1.5%；和康電訊(MTSI-US)上漲0.87%；凌雲邏輯(CRUS-US)上漲0.78%；格羅方德(GFS-US)上漲0.61%；芯源系統(MPWR-US)上漲0.58%。


