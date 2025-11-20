鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾奕康(ACM-US)EPS預估下修至5.3元，預估目標價為146.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對艾奕康(ACM-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.6元下修至5.3元，其中最高估值5.8元，最低估值5.23元，預估目標價為146.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.8(5.91)
|6.62
|7.3
|最低值
|5.23(5.23)
|6
|6.3
|平均值
|5.47(5.53)
|6.18
|6.94
|中位數
|5.3(5.6)
|6.14
|7.2
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|79.82億
|83.50億
|87.35億
|最低值
|73.00億
|76.83億
|87.35億
|平均值
|76.82億
|80.20億
|87.35億
|中位數
|79.45億
|78.49億
|87.35億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.16
|2.18
|0.39
|2.95
|4.21
|營業收入
|133.41億
|131.48億
|143.78億
|161.05億
|161.40億
詳細資訊請看美股內頁：
艾奕康(ACM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
