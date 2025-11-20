search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾奕康(ACM-US)EPS預估下修至5.3元，預估目標價為146.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對艾奕康(ACM-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.6元下修至5.3元，其中最高估值5.8元，最低估值5.23元，預估目標價為146.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值5.8(5.91)6.627.3
最低值5.23(5.23)66.3
平均值5.47(5.53)6.186.94
中位數5.3(5.6)6.147.2

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值79.82億83.50億87.35億
最低值73.00億76.83億87.35億
平均值76.82億80.20億87.35億
中位數79.45億78.49億87.35億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.162.180.392.954.21
營業收入133.41億131.48億143.78億161.05億161.40億

詳細資訊請看美股內頁：
艾奕康(ACM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


