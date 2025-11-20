鉅亨速報 - Factset 最新調查：保瑞(6472-TW)EPS預估下修至39.03元，預估目標價為828.5元

search icon



Factset 最新調查：保瑞(6472-TW)EPS預估下修至39.03元，預估目標價為828.5元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對保瑞(6472-TW)做出2025年EPS預估：中位數由40.03元下修至39.03元，其中最高估值41元，最低估值26.74元，預估目標價為828.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值41(52.76)49.5469.11
最低值26.74(29.17)31.7169.11
平均值35.82(39.07)40.2169.11
中位數39.03(40.03)40.2969.11

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值22,246,25028,846,80037,786,920
最低值19,666,00022,362,00037,786,920
平均值20,645,45025,107,36037,786,920
中位數20,578,00024,080,00037,786,920

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS38.6930.218.5211.04
營業收入
(單位：新台幣千元)		19,245,90714,200,06810,494,4704,899,885

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6472/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


台股市場預估eps

