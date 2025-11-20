鉅亨速報 - Factset 最新調查：保瑞(6472-TW)EPS預估下修至39.03元，預估目標價為828.5元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對保瑞(6472-TW)做出2025年EPS預估：中位數由40.03元下修至39.03元，其中最高估值41元，最低估值26.74元，預估目標價為828.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|41(52.76)
|49.54
|69.11
|最低值
|26.74(29.17)
|31.71
|69.11
|平均值
|35.82(39.07)
|40.21
|69.11
|中位數
|39.03(40.03)
|40.29
|69.11
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|22,246,250
|28,846,800
|37,786,920
|最低值
|19,666,000
|22,362,000
|37,786,920
|平均值
|20,645,450
|25,107,360
|37,786,920
|中位數
|20,578,000
|24,080,000
|37,786,920
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|38.69
|30.2
|18.52
|11.04
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|19,245,907
|14,200,068
|10,494,470
|4,899,885
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6472/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 生技醫療類股表現疲軟，跌幅2.09%，總成交額24.54億
- 有洗盤！未來才有更強噴出、創見5天5支⊕、下一檔「老虎五支xxxx」？請跟上
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：保瑞(6472-TW)EPS預估下修至40.07元，預估目標價為833元
- 盤中速報 - 保瑞(6472)大跌7%，報585元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇