盤中速報 - 生技醫療類股表現疲軟，跌幅2.09%，總成交額24.54億
鉅亨網新聞中心
台股今日生技醫療業類股表現疲軟，18日11:49相關指數下跌2.09%，總成交額24.54億元，大盤占比0.61%。
該產業上漲家數9、下跌家數43、平盤家數0。領跌個股保瑞(6472-TW)18日11:49股價下跌28元，報533.0元，跌幅4.99%。
生技醫療近5日下跌2.29%，集中市場加權指數下跌1.51%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|生技醫療
|集中市場加權指數
|近一週
|-2.29%
|-1.51%
|近一月
|-10.29%
|+0.53%
|近三月
|-6.27%
|+12.11%
|近六月
|+9.8%
|+25.65%
