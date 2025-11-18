search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 生技醫療類股表現疲軟，跌幅2.09%，總成交額24.54億

鉅亨網新聞中心

台股今日生技醫療業類股表現疲軟，18日11:49相關指數下跌2.09%，總成交額24.54億元，大盤占比0.61%。

該產業上漲家數9、下跌家數43、平盤家數0。領跌個股保瑞(6472-TW)18日11:49股價下跌28元，報533.0元，跌幅4.99%。

生技醫療近5日下跌2.29%，集中市場加權指數下跌1.51%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 生技醫療 集中市場加權指數
近一週 -2.29% -1.51%
近一月 -10.29% +0.53%
近三月 -6.27% +12.11%
近六月 +9.8% +25.65%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數26756.12-2.52%
保瑞528-5.88%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

偏弱
保瑞

75%

勝率

#波段回檔股

偏弱
保瑞

75%

勝率

#下跌三黑K線

偏弱
保瑞

75%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty