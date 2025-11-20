search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 資訊服務類股表現強勁，漲幅2.15%，總成交額1.25億

鉅亨網新聞中心

台股今日資訊服務業類股表現強勁，20日10:19相關指數上漲2.15%，總成交額1.25億元，大盤占比0.05%。

該產業上漲家數11、下跌家數0、平盤家數0。領漲個股零壹(3029-TW)20日10:19股價上漲5元，報112.5元，漲幅4.65%。

資訊服務近5日下跌6.23%，集中市場加權指數下跌4.89%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 資訊服務 集中市場加權指數
近一週 -6.23% -4.89%
近一月 -7.01% -4.0%
近三月 -6.7% +9.14%
近六月 -6.42% +23.49%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數27418.27+3.15%
零壹113.5+5.58%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty