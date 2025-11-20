盤中速報 - 資訊服務類股表現強勁，漲幅2.15%，總成交額1.25億
鉅亨網新聞中心
台股今日資訊服務業類股表現強勁，20日10:19相關指數上漲2.15%，總成交額1.25億元，大盤占比0.05%。
該產業上漲家數11、下跌家數0、平盤家數0。領漲個股零壹(3029-TW)20日10:19股價上漲5元，報112.5元，漲幅4.65%。
資訊服務近5日下跌6.23%，集中市場加權指數下跌4.89%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|資訊服務
|集中市場加權指數
|近一週
|-6.23%
|-4.89%
|近一月
|-7.01%
|-4.0%
|近三月
|-6.7%
|+9.14%
|近六月
|-6.42%
|+23.49%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 乙盛-KY(5243)股價拉至漲停，漲停價87.5元，成交5,391張
- 盤中速報 - 邑昇(5291)急拉4.57%報26.0元，成交33張
- 盤中速報 - 強生(4747)急跌-3.12%報62.1元，成交23張
- 盤中速報 - 宏佳騰(1599)急拉3.14%報27.25元，成交21張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇