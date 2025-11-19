盤中速報 - 文化創意產業指數類股表現疲軟，跌幅2.46%，總成交額33.78億
鉅亨網新聞中心
台股今日文化創意業類股表現疲軟，19日13:33相關指數下跌2.46%，總成交額33.78億元，大盤占比3.26%。
該產業上漲家數8、下跌家數15、平盤家數2。領跌個股桂田文創(4806-TW)19日13:30股價下跌1.15元，報12.15元，跌幅8.65%。
文化創意產業指數近5日上漲0.86%，櫃買市場加權指數下跌2.59%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|文化創意產業指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+0.86%
|-2.59%
|近一月
|-2.19%
|-4.29%
|近三月
|-6.12%
|+0.69%
|近六月
|-12.74%
|+10.12%
