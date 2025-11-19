search icon



盤中速報 - 文化創意產業指數類股表現疲軟，跌幅2.46%，總成交額33.78億

鉅亨網新聞中心

台股今日文化創意業類股表現疲軟，19日13:33相關指數下跌2.46%，總成交額33.78億元，大盤占比3.26%。

該產業上漲家數8、下跌家數15、平盤家數2。領跌個股桂田文創(4806-TW)19日13:30股價下跌1.15元，報12.15元，跌幅8.65%。

文化創意產業指數近5日上漲0.86%，櫃買市場加權指數下跌2.59%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 文化創意產業指數 櫃買市場加權指數
近一週 +0.86% -2.59%
近一月 -2.19% -4.29%
近三月 -6.12% +0.69%
近六月 -12.74% +10.12%

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

集中市場加權指數26580.12-0.66%
桂田文創12.15-8.65%

