外匯速報 - 英鎊/美元(GBPUSD) 大跌0.78%，報1.3042元
截至台北時間20日04:00，英鎊/美元下跌0.0102點跌幅達0.78%，暫報1.3042點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.65%
- 近 1 週：-1.08%
- 近 3 月：-1.24%
- 近 6 月：+1.93%
- 今年以來：+6.51%
英鎊/美元近90天正相關的前3貨幣對
英鎊/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.81，本日下跌1.05%
- 美元/新加坡幣相關性-0.77，本日下跌0.42%
- 美元/瑞郎相關性-0.75，本日下跌0.85%
