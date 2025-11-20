search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌1.18%，報0.5591元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間20日01:43，紐元/美元下跌0.0067點跌幅達1.18%，暫報0.5591點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-3.86%
  • 近 1 週：-1.97%
  • 近 3 月：-4.73%
  • 近 6 月：-1.70%
  • 今年以來：+2.32%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.82，本日下跌0.77%
  • 英鎊/美元相關性0.64，本日下跌0.62%
  • 歐元/美元相關性0.60，本日下跌0.43%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.73，本日下跌1.02%
  • 美元/挪威克朗相關性-0.70，本日下跌0.93%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.66，本日下跌0.4%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
紐元/美元0.5593-1.15%
澳元/美元0.6459-0.71%
英鎊/美元1.3065-0.60%
歐元/美元1.1533-0.40%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty