外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌1.18%，報0.5591元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間20日01:43，紐元/美元下跌0.0067點跌幅達1.18%，暫報0.5591點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-3.86%
- 近 1 週：-1.97%
- 近 3 月：-4.73%
- 近 6 月：-1.70%
- 今年以來：+2.32%
紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.73，本日下跌1.02%
- 美元/挪威克朗相關性-0.70，本日下跌0.93%
- 美元/新加坡幣相關性-0.66，本日下跌0.4%
