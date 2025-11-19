search icon



盤中速報 - 天二科技(6834)急拉4.86%報30.0元，成交564張

鉅亨網新聞中心

天二科技(6834-TW)近5分K漲速4.86%，19日11:07報30.0元，成交564張，今日漲幅為8.3％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

天二科技(6834-TW)近5日股價上漲2.03% ，所屬產業為電子零組件業，相關零組件業 下跌 4.2%。集中市場加權指數 下跌 3.7%， 股價漲幅表現優於大盤 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-96 張
  • 外資買賣超：-85 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-11 張
  • 融資增減：-73 張
  • 融券增減：+1 張


台股台股盤中盤中速報盤中漲跌速

集中市場加權指數26632.48-0.46%
天二科技29.7+7.22%

#寶塔翻紅

中弱短強
天二科

64%

勝率

#利空進貨

中弱短強
天二科

64%

勝率

