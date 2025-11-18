search icon



盤中速報 - 費城半導體大跌1.25%，報6622.01點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間18日10:30，費城半導體下跌83.72點（或1.25%），暫報6622.01點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-6.3%
  • 近 1 月：-1.07%
  • 近 3 月：+16.09%
  • 近 6 月：+36.23%
  • 今年以來：+33.54%

焦點個股


費城半導體成分股以邁威爾科技(MRVL-US)領跌。邁威爾科技(MRVL-US)下跌3.42%；美光科技(MU-US)下跌2.69%；超微半導體(AMD-US)下跌2.55%；安可(AMKR-US)下跌2.3%；英特格(ENTG-US)下跌2.06%。

部分成分股表現相對穩健，博通(AVGO-US)上漲0.81%。


