盤中速報 - 資訊服務類指數類股表現疲軟，跌幅2.13%，總成交額4.36億
鉅亨網新聞中心
台股今日資訊服務業類股表現疲軟，18日12:34相關指數下跌2.13%，總成交額4.36億元，大盤占比0.4%。
該產業上漲家數2、下跌家數27、平盤家數1。領跌個股系微(6231-TW)18日12:33股價下跌16元，報196.0元，跌幅7.55%。
資訊服務類指數近5日下跌2.68%，櫃買市場加權指數下跌0.51%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|資訊服務類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-2.68%
|-0.51%
|近一月
|-5.44%
|-2.04%
|近三月
|-5.95%
|+3.07%
|近六月
|-11.6%
|+10.84%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 台蠟(1742)急拉5.32%報13.8元，成交20張
- 盤中速報 - 宏易(4530)急拉3.23%報10.9元，成交23張
- 盤中速報 - 大洋-KY(5907)急跌-3%報5.63元，成交394張
- 盤中速報 - 麗嬰房(2911)急拉3.07%報4.69元，成交54張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇