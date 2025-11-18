search icon



盤中速報 - 資訊服務類指數類股表現疲軟，跌幅2.13%，總成交額4.36億

鉅亨網新聞中心

台股今日資訊服務業類股表現疲軟，18日12:34相關指數下跌2.13%，總成交額4.36億元，大盤占比0.4%。

該產業上漲家數2、下跌家數27、平盤家數1。領跌個股系微(6231-TW)18日12:33股價下跌16元，報196.0元，跌幅7.55%。

資訊服務類指數近5日下跌2.68%，櫃買市場加權指數下跌0.51%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 資訊服務類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -2.68% -0.51%
近一月 -5.44% -2.04%
近三月 -5.95% +3.07%
近六月 -11.6% +10.84%

