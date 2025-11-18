盤中速報 - 其他類指數類股表現疲軟，跌幅2.19%，總成交額12.27億
鉅亨網新聞中心
台股今日其他業類股表現疲軟，18日12:34相關指數下跌2.19%，總成交額12.27億元，大盤占比1.11%。
該產業上漲家數5、下跌家數34、平盤家數5。領跌個股新華(5481-TW)18日12:28股價下跌1.15元，報18.55元，跌幅5.84%。
其他類指數近5日下跌5.43%，櫃買市場加權指數下跌0.51%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-5.43%
|-0.51%
|近一月
|-10.82%
|-2.04%
|近三月
|-1.95%
|+3.07%
|近六月
|+4.49%
|+10.84%
