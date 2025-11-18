search icon



盤中速報 - 其他類指數類股表現疲軟，跌幅2.19%，總成交額12.27億

鉅亨網新聞中心

台股今日其他業類股表現疲軟，18日12:34相關指數下跌2.19%，總成交額12.27億元，大盤占比1.11%。

該產業上漲家數5、下跌家數34、平盤家數5。領跌個股新華(5481-TW)18日12:28股價下跌1.15元，報18.55元，跌幅5.84%。

其他類指數近5日下跌5.43%，櫃買市場加權指數下跌0.51%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 其他類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -5.43% -0.51%
近一月 -10.82% -2.04%
近三月 -1.95% +3.07%
近六月 +4.49% +10.84%

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

