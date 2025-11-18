search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 電腦及週設類指數類股表現疲軟，跌幅2.12%，總成交額79.58億

鉅亨網新聞中心

台股今日電腦及週邊設備業類股表現疲軟，18日12:19相關指數下跌2.12%，總成交額79.58億元，大盤占比7.85%。

該產業上漲家數4、下跌家數42、平盤家數1。領跌個股營邦(3693-TW)18日12:19股價下跌33.5元，報305.0元，跌幅9.9%。

電腦及週設類指數近5日下跌0.86%，櫃買市場加權指數下跌0.51%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 電腦及週設類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -0.86% -0.51%
近一月 -2.13% -2.04%
近三月 -1.74% +3.07%
近六月 +5.87% +10.84%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數26756.12-2.52%
營邦305-9.90%

鉅亨贏指標

了解更多

#跌破區間

中強短弱
營邦

72%

勝率

#長黑K線跌破盤整

中強短弱
營邦

72%

勝率

#均線指標下殺

中強短弱
營邦

72%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty