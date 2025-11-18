盤中速報 - 電腦及週設類指數類股表現疲軟，跌幅2.12%，總成交額79.58億
鉅亨網新聞中心
台股今日電腦及週邊設備業類股表現疲軟，18日12:19相關指數下跌2.12%，總成交額79.58億元，大盤占比7.85%。
該產業上漲家數4、下跌家數42、平盤家數1。領跌個股營邦(3693-TW)18日12:19股價下跌33.5元，報305.0元，跌幅9.9%。
電腦及週設類指數近5日下跌0.86%，櫃買市場加權指數下跌0.51%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電腦及週設類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-0.86%
|-0.51%
|近一月
|-2.13%
|-2.04%
|近三月
|-1.74%
|+3.07%
|近六月
|+5.87%
|+10.84%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 台蠟(1742)急拉5.32%報13.8元，成交20張
- 盤中速報 - 宏易(4530)急拉3.23%報10.9元，成交23張
- 盤中速報 - 大洋-KY(5907)急跌-3%報5.63元，成交394張
- 盤中速報 - 麗嬰房(2911)急拉3.07%報4.69元，成交54張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇