全家首度參與鴻海科技日 展示超商咖啡綠色循環旅程

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-18 12:05

連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (18) 日宣布，將首次參與「2025 鴻海科技日」，進駐智慧城市主題展區，將店舖化為綠色實驗場域，讓永續提案落地實現為可持續的模式。

全家將首次參與2025鴻海科技日。(圖：全家提供)

全家說明，每年售出約 2 億杯 Let’s Café 咖啡，伴隨產出超過 6000 噸咖啡渣，由於咖啡渣含水量高、易發霉且回收成本高，過往多由清運廠商集中處理，難以形成穩定的再利用機制。

為此， 全家 Let’s Café 以「價值鏈減廢循環」、「創新永續良品」兩大策略，與鴻海、鴻旭共同推動綠色城市經濟環境教育，將廢棄副產物再生利用，讓原本被視為垃圾的資源得以重生，透過店舖端回收與跨產業再製，實踐從「黑金」到「綠金」的循環經濟。

全家在此次鴻海科技日智慧城市展區中，邀請觀展民眾踏上咖啡渣循環之旅，從鴻海土城虎躍廠全家店舖出發，在每一杯 Let’s Café 咖啡的咖啡渣經乾燥後，轉化為活性碳濾芯、濾網等多樣再生商品，後續也將運用至鴻海廠區內，相關成果展現在循環材料開發上的創新能量。