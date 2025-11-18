search icon



盤中速報 - 光 電 業類股表現疲軟，跌幅2.09%，總成交額86.89億

鉅亨網新聞中心

台股今日光電業類股表現疲軟，18日11:34相關指數下跌2.09%，總成交額86.89億元，大盤占比2.17%。

該產業上漲家數5、下跌家數61、平盤家數1。領跌個股洋華(3622-TW)18日11:34股價下跌5.2元，報67.8元，跌幅7.12%。

光 電 業近5日下跌2.13%，集中市場加權指數下跌1.51%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 光 電 業 集中市場加權指數
近一週 -2.13% -1.51%
近一月 -4.63% +0.53%
近三月 -5.86% +12.11%
近六月 -4.02% +25.65%

集中市場加權指數26756.12-2.52%
洋華68.3-6.44%

