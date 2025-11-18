search icon



盤中速報 - 電子零組件類指數類股表現疲軟，跌幅2.37%，總成交額264.93億

鉅亨網新聞中心

台股今日電子零組件業類股表現疲軟，18日11:34相關指數下跌2.37%，總成交額264.93億元，大盤占比29.42%。

該產業上漲家數23、下跌家數77、平盤家數5。領跌個股連展投控(3710-TW)18日11:33股價下跌0.73元，報6.63元，跌幅9.92%。

電子零組件類指數近5日上漲2.57%，櫃買市場加權指數下跌0.51%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 電子零組件類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +2.57% -0.51%
近一月 +9.04% -2.04%
近三月 +8.79% +3.07%
近六月 +46.61% +10.84%

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

