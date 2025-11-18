盤中速報 - 電子零組件類指數類股表現疲軟，跌幅2.37%，總成交額264.93億
鉅亨網新聞中心
台股今日電子零組件業類股表現疲軟，18日11:34相關指數下跌2.37%，總成交額264.93億元，大盤占比29.42%。
該產業上漲家數23、下跌家數77、平盤家數5。領跌個股連展投控(3710-TW)18日11:33股價下跌0.73元，報6.63元，跌幅9.92%。
電子零組件類指數近5日上漲2.57%，櫃買市場加權指數下跌0.51%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子零組件類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+2.57%
|-0.51%
|近一月
|+9.04%
|-2.04%
|近三月
|+8.79%
|+3.07%
|近六月
|+46.61%
|+10.84%
