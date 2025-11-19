啃下最後6,493戶「硬骨頭」上海告別「拎馬桶」時代

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-19 04:00

「沒有衛生間，每天得拎著馬桶去倒。洗澡要端盆在家洗，水還總滲到樓下。」這是漕溪三村居民回憶中的舊居生活。

上海告別「拎馬桶」時代。（圖：界面新聞）

據《界面新聞》周二（18 日）報導，今年 9 月 28 日，這些居民搬入了嶄新居所，這棟 8 層樓的現代化住宅由兩棟 3 層小梁薄板老樓在原址上重建而成，居民也從此告別「拎馬桶」的生活。

隨著今年 6,493 戶「拎馬桶」改造任務在 9 月底提前完成，上海終結「拎馬桶」時代，這個歷史遺留的「硬骨頭」終於被啃下。

漕溪三村 501-510 號的兩棟老公房建於 1966 年，4,326 平方公尺的空間裡居住著 172 證居民，顧蘭妹就是其中一位。

她家原先只有一個使用面積 19 平方公尺的房間，與鄰居共用廚房，整棟樓無衛生間，每天都要下樓去馬路斜對面倒馬桶，上下樓也不方便。老房子年久失修，結構承載力不足，屋內漏水，屋外積水。

2024 年徐匯區敲定這兩棟房屋的改造方案——拆除重建。兩幢老樓就地拆除，在原址上興建一棟新樓，建築面積擴展到約 8,000 平方公尺，每戶增加套內獨用廚衛設施及小型陽台。

《上觀新聞》曾報導，漕溪三村總結出承租人不明確、居民人戶分離、出租戶多、困難群體集中等問題，172 證居民梳理出 11 類訴求。

「最大的挑戰是做設計方案，既要增加面積、解決光照等需求，又要符合規劃技術條件。」徐匯區房管局相關負責人表示。

為了滿足居民對採光的期盼，徐匯區房管局、區規資局、漕河涇街道、徐房集團和設計單位反覆研究，先後修改了四輪方案，最終採用「C 字形」建築結構，把原 44 間朝北房間大多數調整到朝南，部分調整為東、西朝向，徹底消滅了日照死角。