盤中速報 - 汽車工業類股表現疲軟，跌幅2.08%，總成交額9.94億
鉅亨網新聞中心
台股今日汽車工業類股表現疲軟，18日10:49相關指數下跌2.08%，總成交額9.94億元，大盤占比0.36%。
該產業上漲家數2、下跌家數34、平盤家數5。領跌個股裕隆(2201-TW)18日10:49股價下跌2.45元，報36.6元，跌幅6.27%。
汽車工業近5日上漲2.26%，集中市場加權指數下跌1.51%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|汽車工業
|集中市場加權指數
|近一週
|+2.26%
|-1.51%
|近一月
|+2.78%
|+0.53%
|近三月
|+1.24%
|+12.11%
|近六月
|-7.81%
|+25.65%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 建暐(8092)急跌-3.09%報14.35元，成交142張
- 盤中速報 - 其他電子類股表現疲軟，跌幅2.1%，總成交額229.38億
- 盤中速報 - 光 電 業類股表現疲軟，跌幅2.09%，總成交額86.89億
- 盤中速報 - 電子零組件類指數類股表現疲軟，跌幅2.37%，總成交額264.93億
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇