盤中速報 - 汽車工業類股表現疲軟，跌幅2.08%，總成交額9.94億

鉅亨網新聞中心

台股今日汽車工業類股表現疲軟，18日10:49相關指數下跌2.08%，總成交額9.94億元，大盤占比0.36%。

該產業上漲家數2、下跌家數34、平盤家數5。領跌個股裕隆(2201-TW)18日10:49股價下跌2.45元，報36.6元，跌幅6.27%。

汽車工業近5日上漲2.26%，集中市場加權指數下跌1.51%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 汽車工業 集中市場加權指數
近一週 +2.26% -1.51%
近一月 +2.78% +0.53%
近三月 +1.24% +12.11%
近六月 -7.81% +25.65%

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

