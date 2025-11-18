search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 電子通路類股表現疲軟，跌幅2.41%，總成交額2.93億

鉅亨網新聞中心

台股今日電子通路業類股表現疲軟，18日09:06相關指數下跌2.41%，總成交額2.93億元，大盤占比0.91%。

該產業上漲家數2、下跌家數16、平盤家數2。領跌個股文曄(3036-TW)18日09:06股價下跌9元，報134.0元，跌幅6.29%。

電子通路近5日下跌1.12%，集中市場加權指數下跌1.51%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 電子通路 集中市場加權指數
近一週 -1.12% -1.51%
近一月 +4.13% +0.53%
近三月 +6.38% +12.11%
近六月 +0.63% +25.65%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數27172.66-1.00%
文曄134-6.29%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

中強短弱
文曄

60.71%

勝率

#波段回檔股

中強短弱
文曄

60.71%

勝率

#下跌三黑K線

中強短弱
文曄

60.71%

勝率

#空頭均線下殺

中強短弱
文曄

60.71%

勝率

#均線指標下殺

中強短弱
文曄

60.71%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty