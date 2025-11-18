盤中速報 - 電子通路類股表現疲軟，跌幅2.41%，總成交額2.93億
鉅亨網新聞中心
台股今日電子通路業類股表現疲軟，18日09:06相關指數下跌2.41%，總成交額2.93億元，大盤占比0.91%。
該產業上漲家數2、下跌家數16、平盤家數2。領跌個股文曄(3036-TW)18日09:06股價下跌9元，報134.0元，跌幅6.29%。
電子通路近5日下跌1.12%，集中市場加權指數下跌1.51%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子通路
|集中市場加權指數
|近一週
|-1.12%
|-1.51%
|近一月
|+4.13%
|+0.53%
|近三月
|+6.38%
|+12.11%
|近六月
|+0.63%
|+25.65%
