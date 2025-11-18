search icon



外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大漲0.83%，報18.45元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間18日04:40，美元/墨西哥披索上漲0.151點漲幅達0.83%，暫報18.45點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.27%
  • 近 1 週：+0.74%
  • 近 3 月：-0.91%
  • 近 6 月：-9.16%
  • 今年以來：-11.43%

美元/墨西哥披索近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/南非蘭特相關性0.74，本日上漲0.67%
  • 美元/挪威克朗相關性0.69，本日上漲0.51%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.56，本日上漲0.49%

美元/墨西哥披索近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.72，本日上漲0.78%
  • 紐元/美元相關性-0.56，本日上漲0.51%
  • 英鎊/美元相關性-0.51，本日上漲0.13%

相關行情

台股首頁我要存股
美元/墨西哥披索18.431+0.17%
南非蘭特/美元0.0582+0.00%
澳元/美元0.6489-0.03%
紐元/美元0.5649-0.14%
英鎊/美元1.3145-0.08%

