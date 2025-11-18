search icon



外匯速報 - 澳元/美元(AUDUSD) 大跌0.8%，報0.6484元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間18日03:40，澳元/美元下跌0.0052點跌幅達0.8%，暫報0.6484點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.79%
  • 近 1 週：+0.02%
  • 近 3 月：+0.49%
  • 近 6 月：+2.12%
  • 今年以來：+5.59%

澳元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 紐元/美元相關性0.81，本日下跌0.53%
  • 澳元/日元相關性0.57，本日下跌0.41%
  • 英鎊/美元相關性0.50，本日下跌0.12%

澳元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/南非蘭特相關性-0.77，本日下跌0.75%
  • 美元/墨西哥披索相關性-0.72，本日下跌0.68%
  • 美元/挪威克朗相關性-0.65，本日下跌0.45%

相關行情

台股首頁我要存股
澳元/美元0.6489-0.03%
紐元/美元0.5649-0.14%
日元/美元0.0064+0.00%
英鎊/美元1.3146-0.07%
南非蘭特/美元0.0582+0.00%

