鉅亨速報 - Factset 最新調查：JBS N.V. Class A(JBS-US)EPS預估上修至1.95元，預估目標價為20.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對JBS N.V. Class A(JBS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.89元上修至1.95元，其中最高估值2.29元，最低估值1.43元，預估目標價為20.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.29(2.29)
|2.02
|2.51
|最低值
|1.43(1.43)
|1.16
|1.59
|平均值
|1.93(1.91)
|1.61
|1.96
|中位數
|1.95(1.89)
|1.72
|1.77
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|893.46億
|935.23億
|992.47億
|最低值
|821.24億
|832.70億
|859.35億
|平均值
|856.31億
|874.56億
|915.01億
|中位數
|853.01億
|871.72億
|909.33億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|--
|--
|0.91
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
詳細資訊請看美股內頁：
JBS N.V. Class A(JBS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
