鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：JBS N.V. Class A(JBS-US)EPS預估上修至1.95元，預估目標價為20.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對JBS N.V. Class A(JBS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.89元上修至1.95元，其中最高估值2.29元，最低估值1.43元，預估目標價為20.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.29(2.29)2.022.51
最低值1.43(1.43)1.161.59
平均值1.93(1.91)1.611.96
中位數1.95(1.89)1.721.77

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值893.46億935.23億992.47億
最低值821.24億832.70億859.35億
平均值856.31億874.56億915.01億
中位數853.01億871.72億909.33億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年
EPS----0.91
營業收入0.000.000.00

詳細資訊請看美股內頁：
JBS N.V. Class A(JBS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSJBS

