常廣12月中旬掛牌上櫃 續拓海外市場拚雙位數成長

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-17 18:06

微創手術醫材廠常廣 (6730-TW) 將於 12 月中旬掛牌上櫃，總經理陳正雄指出，公司將持續拓展海外市場，包括亞洲、東南亞、中南美洲與美國等地，明年成長動能將來自既有客戶以及新產品開發，力拚明年營收成長雙位數。

常廣董事長陳政宏(左)、總經理陳正雄(右)。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

常廣深耕微創手術，主力產品為穿刺套管，此外，還包括單孔多通道套管組、雙極手術器械，以及內視鏡器械。常廣指出，旗下穿刺套管在台灣市場市占率約近 3 成，且產品已銷售至 50 多個國家，日本為最大市場，營收比重約占 25%，其次為台灣與歐洲市場。

常廣持續拓展海外市場，除鞏固歐洲主要市場，近年也積極拓展東南亞地區，董事長陳政宏指出，泰國成長速度最快，11 月在泰國市場以單孔多通道套管組搭配達文西 Xi 系統完成 RAPP 手術；印尼市場近年經濟發展快速，也是重點布局國家之一，目前與 2 家代理商洽談中；同時，也開拓越南市場。他並指出，埃及具人口紅利，也是潛力市場之一。

陳政宏進一步提到，中南美洲的瓜地馬拉，當地微創手術需求快速崛起，常廣也積極拓展中。此外，美國市場方面，持續推動美國市場產品註冊，並與多家潛在客戶洽談合作，陳正雄補充，美國客戶目前已完成送樣，最快明年第一季可以有明確的結果。

陳政宏提到，成長動能除來自現有客戶成長及拓展新興市場外，每年推出 3 至 4 項新品或經過優化的產品，包括球囊式穿刺套管、檢體袋、雙極電燒器械二代，以及多功能電燒沖吸系統都是規劃中的產品。

針對產能布局，常廣說明，二廠已建置完成，目前正在取得 GMP 認證，預計 11 月底取得 TFDA 認可登錄函後啟動生產。

常廣進一步表示，二廠產能規模為舊廠 3 倍，舊廠稼動率長期滿載，透過加班、租賃外部廠房以及增加自動化設備因應產能不足的問題，待二廠加入後，將整合自動化設備，並將原先租賃廠房的產能移至二廠。

陳正雄指出，未來二廠將生產大量、成熟的產品，預計 3 至 5 年完全利用產能，未來也不排除生產代工訂單，而舊廠則將作為新產品的開發與試做。