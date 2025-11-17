search icon



盤後速報 - 大研生醫(7780)下週(11月24日)除息0.85元，預估參考價182.65元

鉅亨網新聞中心

大研生醫(7780-TW)下週(11月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.85元。

以今日(11月17日)收盤價183.50元計算，預估參考價為182.65元，息值合計為0.85元，股息殖利率0.46%。（註：預估參考價等資訊，皆以(11月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

大研生醫(7780-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為保健食品之研發及銷售。近5日股價上漲1.67%，集中市場加權指數下跌1.69%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/11/24 183.50 0.84786 0.46% 0.0
2025/08/25 322.0 2.451 0.76% 0.0
2025/07/22 299.0 2.1916 0.73% 0.0
2025/06/17 176.5 3.3167 1.88% 0.0
2025/02/26 175.5 0.7161 0.41% 0.0

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數27447.31+0.18%
大研生醫183.5+0.27%

