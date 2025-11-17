盤後速報 - 大研生醫(7780)下週(11月24日)除息0.85元，預估參考價182.65元
鉅亨網新聞中心
大研生醫(7780-TW)下週(11月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.85元。
以今日(11月17日)收盤價183.50元計算，預估參考價為182.65元，息值合計為0.85元，股息殖利率0.46%。（註：預估參考價等資訊，皆以(11月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
大研生醫(7780-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為保健食品之研發及銷售。近5日股價上漲1.67%，集中市場加權指數下跌1.69%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/11/24
|183.50
|0.84786
|0.46%
|0.0
|2025/08/25
|322.0
|2.451
|0.76%
|0.0
|2025/07/22
|299.0
|2.1916
|0.73%
|0.0
|2025/06/17
|176.5
|3.3167
|1.88%
|0.0
|2025/02/26
|175.5
|0.7161
|0.41%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 大研生醫(7780)急拉3.45%報179.5元，成交101張
- 【量大強漲股整理】迎接11月，三大漲價題材股，被動元件、PCB誰接棒?
- 盤中速報 - 大研生醫(7780)股價拉至漲停，漲停價187.0元，成交834張
- 盤中速報 - 大研生醫(7780)大漲7.06%，報182元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇