盤中速報 - 電器電纜類股表現疲軟，跌幅2.08%，總成交額47.04億

鉅亨網新聞中心

台股今日電器電纜類股表現疲軟，17日11:19相關指數下跌2.08%，總成交額47.04億元，大盤占比1.47%。

該產業上漲家數0、下跌家數12、平盤家數3。領跌個股艾美特-KY(1626-TW)17日11:18股價下跌0.35元，報11.9元，跌幅2.86%。

電器電纜近5日上漲6.57%，集中市場加權指數下跌1.69%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 電器電纜 集中市場加權指數
近一週 +6.57% -1.69%
近一月 +4.88% -0.91%
近三月 +18.9% +12.59%
近六月 +20.87% +25.43%

台股首頁我要存股
集中市場加權指數27559.63+0.59%
艾美特-KY11.85-3.27%

