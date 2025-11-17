盤中速報 - 電器電纜類股表現疲軟，跌幅2.08%，總成交額47.04億
台股今日電器電纜類股表現疲軟，17日11:19相關指數下跌2.08%，總成交額47.04億元，大盤占比1.47%。
該產業上漲家數0、下跌家數12、平盤家數3。領跌個股艾美特-KY(1626-TW)17日11:18股價下跌0.35元，報11.9元，跌幅2.86%。
電器電纜近5日上漲6.57%，集中市場加權指數下跌1.69%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|電器電纜
|集中市場加權指數
|近一週
|+6.57%
|-1.69%
|近一月
|+4.88%
|-0.91%
|近三月
|+18.9%
|+12.59%
|近六月
|+20.87%
|+25.43%
