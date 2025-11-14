外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大跌0.58%，報0.7882元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間14日21:00，美元/瑞郎下跌0.0046點跌幅達0.58%，暫報0.7882點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.89%
- 近 1 週：+1.09%
- 近 3 月：+0.88%
- 近 6 月：-1.44%
- 今年以來：-11.43%
美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.82，本日下跌0.17%
- 美元/瑞典克朗相關性0.75，本日下跌0.31%
- 美元/日元相關性0.64，本日下跌0.49%
美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
