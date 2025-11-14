鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-14 17:35

經濟部商業發展署「普發萬元買透透 聰明消費小撇步」記者會暨「2025 集品．生活．遊食購」開幕典禮今 (14) 日於世貿一館舉行，同時自今天起至 16 日展售，網羅全國商圈、特色街區、觀光及美食，除現場超過 150 家創新品牌與人氣名攤，並與美食平台合作結合 1,500 家以上商圈店家優惠方案，搜尋關鍵字「經濟部教你花１萬」，即可查詢到店家資訊，邀請民眾一起放大萬元金。

來世貿！經濟部傳授萬元放大術 1500+店家 台味+伴手禮+職人好物一次GO。（鉅亨網記者張韶雯攝）

經濟部商業署署長蘇文玲介紹，本次展會包含三大展售區：「台味選集」網羅國內知名傳統餐廳與市場人氣攤舖，從大稻埕以創意台菜聞名的餐廳，到台南、花蓮及台東夜市名攤及全國知名店鋪，帶來最道地台灣好滋味；「禮饗選集」匯聚精選烘焙伴手禮名店，呈現台灣糕餅文化的精緻創新；「好物選集」則展售結合永續與在地品牌等臺灣元素的手工藝家居用品，展現臺灣精神的職人品牌。

經濟部表示，藉由普發現金 1 萬元，希望帶動民間消費擴大內需，除了這場接連 3 天的展售活動外，也整合遊食購多項活動與店家優惠訊息，並與旅行社共同推出商圈套裝行程；另集結優選餐廳推出主題餐飲方案，11 月份更推出麻油料理餐廳月，搭配餐廳折扣、點數回饋，讓民眾善用普發 1 萬元享受美食饗宴。

經濟部更與美食平台 Funnow、Gomaji、Flavor 等合作，讓民眾更方便搜尋消費。在商圈部分，經濟部則邀集各商圈店家推出「商圈數位福袋」，整合 1,500 家以上商圈店家優惠方案等，鼓勵民眾將這普發一萬元變成幸福回憶。只要上網搜尋關鍵字「經濟部教你花１萬」或連結網址 https://serv.gcis.nat.gov.tw/district/10000，即可查詢到更多好玩、好吃、好買資訊。