search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 台新特選IG債10+(00980B)次交易(17)日除息0.05元，參考價9.5元

鉅亨網新聞中心

台新特選IG債10+(00980B-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.05元。

首日參考價為9.5元，相較今日收盤價9.55元，息值合計為0.05元，股息殖利率0.49%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/11/17 9.55 0.047 0.49% 0.0
2025/10/17 9.68 0.047 0.49% 0.0
2025/09/15 9.56 0.047 0.49% 0.0
2025/08/15 9.24 0.05 0.54% 0.0
2025/07/15 8.82 0.053 0.6% 0.0


文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
台新特選IG債10+9.55-0.52%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



      Empty
      Empty