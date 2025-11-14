盤後速報 - 台新特選IG債10+(00980B)次交易(17)日除息0.05元，參考價9.5元
台新特選IG債10+(00980B-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.05元。
首日參考價為9.5元，相較今日收盤價9.55元，息值合計為0.05元，股息殖利率0.49%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/11/17
|9.55
|0.047
|0.49%
|0.0
|2025/10/17
|9.68
|0.047
|0.49%
|0.0
|2025/09/15
|9.56
|0.047
|0.49%
|0.0
|2025/08/15
|9.24
|0.05
|0.54%
|0.0
|2025/07/15
|8.82
|0.053
|0.6%
|0.0
