鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國電力(KEP-US)EPS預估上修至4.44元，預估目標價為17.05元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對韓國電力(KEP-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.38元上修至4.44元，其中最高估值5.04元，最低估值3.86元，預估目標價為17.05元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.04(5.04)
|6.63
|6.93
|最低值
|3.86(3.86)
|3.44
|3.82
|平均值
|4.48(4.38)
|5.1
|5.58
|中位數
|4.44(4.38)
|4.93
|5.96
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|702.00億
|745.77億
|796.91億
|最低值
|659.66億
|666.43億
|675.35億
|平均值
|682.40億
|699.77億
|712.30億
|中位數
|687.77億
|696.24億
|700.01億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.31
|-3.61
|-14.75
|-2.87
|1.99
|營業收入
|496.40億
|528.96億
|551.49億
|675.13億
|684.90億
詳細資訊請看美股內頁：
韓國電力(KEP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
