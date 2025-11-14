鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國電力(KEP-US)EPS預估上修至4.44元，預估目標價為17.05元

search icon



Factset 最新調查：韓國電力(KEP-US)EPS預估上修至4.44元，預估目標價為17.05元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對韓國電力(KEP-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.38元上修至4.44元，其中最高估值5.04元，最低估值3.86元，預估目標價為17.05元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值5.04(5.04)6.636.93
最低值3.86(3.86)3.443.82
平均值4.48(4.38)5.15.58
中位數4.44(4.38)4.935.96

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值702.00億745.77億796.91億
最低值659.66億666.43億675.35億
平均值682.40億699.77億712.30億
中位數687.77億696.24億700.01億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.31-3.61-14.75-2.871.99
營業收入496.40億528.96億551.49億675.13億684.90億

詳細資訊請看美股內頁：
韓國電力(KEP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


韓國電力16.63+1.96%

