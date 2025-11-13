鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-13 20:31

政府正積極推動「兆元投資國家發展方案」並運作院層級公私協力平台，為我國經濟發展注入新動能。行政院於今（13）日召開促參專案會議第 3 次會議，邀集相關部會及民間代表共同檢視執行成果與後續推進方向。為達成目標，國發會規劃透過「三大制度變革」、推進「三大策略主軸」，落實政策推動並創造國民、企業與國家的「三贏」，並著重社宅、長照及 AI 建設。今年促參成果豐碩，統計截至 10 月底，已促成逾 169 件民間參與公共建設案件，簽約 2,246 億元。

促參夯！前10月簽169件引資2246億 國發會推「3變革＋3主軸」社宅長照AI建設成3大熱區。（鉅亨網資料照）

一、拓案源

‌



篩選優質促參案源，源頭管控中央部會新興計畫，廣納民間建議提案。截至 10 月底，已促成逾 169 件民間參與公共建設案件，簽約金額 2,246 億元，成果豐碩。重大簽約案件包括退輔會「宜蘭讚榮民文化暨觀光遊憩 BOT 案」142.95 億元、經濟部「桃園市大園區統一航空城大型物流中心 BOO 案」114.51 億元，以及交通部「臺中港低度發展區土地投資興建暨租賃經營商港設施案」57.56 億元。

基礎建設納入保險業可投資範疇，建立保險資金投資基礎建設創新機制，金管會修正《保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法》，允許保險業直接或透過 PE、VC 投資基礎建設，並規劃調降基礎建設投資 RBC 風險係數，以提升投資誘因。國發會同步訂定基礎建設認定原則及機制，設立單一窗口受理提案，目前已受理 2 件申請並完成 1 件認定。

拓展公共建設相關金融商品，擴大政府永續債等穩定收益金融商品，有益保險資金投資。財政部、金管會及櫃買中心建立三方聯繫機制，並成立資本市場服務團，主動輔導各級政府辦理公共建設證券化及永續發展債券發行。截至 10 月底，市場永續發展債券發行規模已突破 1,400 億元，並成功促成臺北市發行社會責任債券 100 億元、高雄市綠色債券 45 億元及桃園市可持續發展政府債券 12 億元。

二、增誘因

政府同步推動以促參模式興建社會住宅。促參 2.0 新增有償 PPP，已完成社會及勞工福利設施、衛生福利及醫療設施等 5 類別政策評估，適用社會住宅興辦及長照機構布建。內政部已選定新竹縣「竹九安居」作為指標示範案，規劃複合式主體事業，結合社宅、長照、商業設施，提升財務可行性，打造促參指標型案件，預估民間總投入金額達 119 億元。

行政院法規調適平台已受理 51 件提案，完成鬆綁 30 件法令，優化投融資條件之具體成果包括：保險業透過公建型 PE 及 VC100% 投資公共建設，其 RBC 風險係數已降至 1.28%；重大公共建設適用租稅優惠範疇擴及影視音、綠能及數位建設等新興領域，並放寬長照機構認定標準；主動函釋 AI 算力中心及相關服務屬於具有公共建設屬性之策略性產業，以利保險業適用較高投資限額及較低 RBC 風險係數。

三、賦彈性

簡化促參行政作業。修訂《民間自行規劃申請參與公共建設作業辦法》，修正促參可行性評估報告應記載事項、定明初審程序及通過人數、增訂招商文件應包含事項、刪除刊登於政府採購公報、增訂辦理期限之除外規定，賦予主辦機關更多彈性，並簡化流程，提高處理效率。

鬆綁保險業資金用途，修正保險資金專案運用辦法，放寬保險業投資總額至 15%，預估可增加兆元以上保險資金額度挹注國內投資，並擴大保險業可投資公共建設範圍，涵蓋依促參法或其他法令辦理之公共建設。此外，排除保險業參與公共建設投資管理限制，包括：配合政策投資公共建設得排除適用資貸背保準則、研議擴大得投資社會福利事業組織型態之範圍。