鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-11-14 10:39

最新數據顯示，中國 10 月工業生產的增幅不如經濟學家預期，零售銷售也連續第五個月降溫。

中國10月零售銷售顯露疲態，連續第五個月降溫。（圖：人民網）

中國國家統計局周五（14 日）公布的數據顯示，10 月工業生產較一年前成長 4.9%，增幅遠不如 9 月的 6.5%，也不如經濟學家原估的 5.5%。

‌



10 月零售銷售增長 2.9%，不如 9 月的 3%，為連續第五個月放緩；1～10 月城鎮固定資產投資下滑 1.7%，降幅大於前值的 0.5%。

10 月全國城鎮調查失業率為 5.1%，較 9 月下降 0.1 個百分點。

國家統計局表示，總的來看，10 月國民經濟運行總體平穩，轉型升級扎實推進，發展新動能繼續壯大。但人們也要看到，外部環境不穩定、不確定因素較多，國內結構調整壓力較大，經濟平穩運行面臨不少挑戰。

國家統計局說，下階段要全方位擴大國內需求，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，積極推動宏觀政策持續落地增效，全面深化改革開放，進一步強化創新驅動，促進經濟質的有效提升和量的合理增長。