鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：鴻海(2317-TW)EPS預估上修至14.37元，預估目標價為300元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對鴻海(2317-TW)做出2025年EPS預估：中位數由14.14元上修至14.37元，其中最高估值15.43元，最低估值13元，預估目標價為300元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值15.43(15.43)19.2722.52
最低值13(13)1517.24
平均值14.36(14.2)17.2520.08
中位數14.37(14.14)17.1120.32

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值8,297,438,73011,224,947,00013,373,167,620
最低值7,683,400,0008,610,536,0009,374,846,000
平均值7,942,290,5209,688,767,69011,166,355,950
中位數7,894,202,8609,599,890,50011,182,470,150

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS11.0110.2510.2110.05
營業收入
(單位：新台幣千元)		6,859,615,4936,162,221,3596,626,996,7505,994,173,882

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2317/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估eps

