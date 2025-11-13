鉅亨速報 - Factset 最新調查：鴻海(2317-TW)EPS預估上修至14.37元，預估目標價為300元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對鴻海(2317-TW)做出2025年EPS預估：中位數由14.14元上修至14.37元，其中最高估值15.43元，最低估值13元，預估目標價為300元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|15.43(15.43)
|19.27
|22.52
|最低值
|13(13)
|15
|17.24
|平均值
|14.36(14.2)
|17.25
|20.08
|中位數
|14.37(14.14)
|17.11
|20.32
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8,297,438,730
|11,224,947,000
|13,373,167,620
|最低值
|7,683,400,000
|8,610,536,000
|9,374,846,000
|平均值
|7,942,290,520
|9,688,767,690
|11,166,355,950
|中位數
|7,894,202,860
|9,599,890,500
|11,182,470,150
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|11.01
|10.25
|10.21
|10.05
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,859,615,493
|6,162,221,359
|6,626,996,750
|5,994,173,882
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2317/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
下一篇