鉅亨速報 - Factset 最新調查：飛利浦(PHG-US)EPS預估上修至1.66元，預估目標價為30.63元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對飛利浦(PHG-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.63元上修至1.66元，其中最高估值1.74元，最低估值1.43元，預估目標價為30.63元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.74(1.74)
|1.91
|2.26
|2.72
|最低值
|1.43(1.43)
|1.31
|1.68
|2.12
|平均值
|1.64(1.62)
|1.74
|1.99
|2.34
|中位數
|1.66(1.63)
|1.79
|2.01
|2.26
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|207.63億
|214.34億
|225.27億
|237.15億
|最低值
|202.91億
|205.72億
|214.32億
|227.51億
|平均值
|204.40億
|210.48億
|220.05億
|232.72億
|中位數
|204.21億
|210.68億
|219.69億
|233.48億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.38
|4.02
|-1.77
|-0.53
|-0.81
|營業收入
|222.69億
|202.78億
|187.36億
|196.43億
|194.93億
詳細資訊請看美股內頁：
飛利浦(PHG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
