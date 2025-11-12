search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：飛利浦(PHG-US)EPS預估上修至1.66元，預估目標價為30.63元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對飛利浦(PHG-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.63元上修至1.66元，其中最高估值1.74元，最低估值1.43元，預估目標價為30.63元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.74(1.74)1.912.262.72
最低值1.43(1.43)1.311.682.12
平均值1.64(1.62)1.741.992.34
中位數1.66(1.63)1.792.012.26

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值207.63億214.34億225.27億237.15億
最低值202.91億205.72億214.32億227.51億
平均值204.40億210.48億220.05億232.72億
中位數204.21億210.68億219.69億233.48億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.384.02-1.77-0.53-0.81
營業收入222.69億202.78億187.36億196.43億194.93億

詳細資訊請看美股內頁：
飛利浦(PHG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


