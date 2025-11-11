search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1.1%，報7078.33點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間11日10:30，費城半導體下跌78.62點（或1.1%），暫報7078.33點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-1.57%
  • 近 1 月：+11.69%
  • 近 3 月：+26.22%
  • 近 6 月：+60.24%
  • 今年以來：+42.53%

焦點個股


費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領跌。連貫(COHR-US)下跌3.62%；輝達(NVDA-US)下跌2.24%；安謀控股公司(ARM-US)下跌2.08%；美光科技(MU-US)下跌1.76%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌1.7%。

部分成分股表現相對穩健，科沃(QRVO-US)上漲0.39%；安森美半導體(ON-US)上漲0.27%；凌雲邏輯(CRUS-US)上漲0.21%；思佳訊半導體(SWKS-US)上漲0.13%；德州儀器(TXN-US)上漲0.11%。


文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體7039.63-1.64%
連貫160.76-3.57%
輝達192.96-3.06%
安謀控股公司149.12-3.69%
美光科技242.995-4.07%
邁威爾科技91.28-2.09%
科沃88.08+1.38%
安森美半導體48.563+0.05%
凌雲邏輯119.91+0.99%
思佳訊半導體69.92+1.19%
德州儀器161.55+0.60%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty