盤中速報 - 費城半導體大跌1.1%，報7078.33點
截至台北時間11日10:30，費城半導體下跌78.62點（或1.1%），暫報7078.33點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.57%
- 近 1 月：+11.69%
- 近 3 月：+26.22%
- 近 6 月：+60.24%
- 今年以來：+42.53%
焦點個股
費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領跌。連貫(COHR-US)下跌3.62%；輝達(NVDA-US)下跌2.24%；安謀控股公司(ARM-US)下跌2.08%；美光科技(MU-US)下跌1.76%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌1.7%。
部分成分股表現相對穩健，科沃(QRVO-US)上漲0.39%；安森美半導體(ON-US)上漲0.27%；凌雲邏輯(CRUS-US)上漲0.21%；思佳訊半導體(SWKS-US)上漲0.13%；德州儀器(TXN-US)上漲0.11%。
