鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉山金(2884-TW)EPS預估上修至2.03元，預估目標價為36元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對玉山金(2884-TW)做出2025年EPS預估：中位數由1.98元上修至2.03元，其中最高估值2.18元，最低估值1.77元，預估目標價為36元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|2.18(2.18)
|2.23
|2.45
|最低值
|1.77(1.77)
|1.75
|2.2
|平均值
|2.01(1.99)
|2.07
|2.27
|中位數
|2.03(1.98)
|2.09
|2.22
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|94,369,000
|99,173,000
|97,897,280
|最低值
|82,942,000
|85,445,000
|92,980,360
|平均值
|86,573,050
|90,160,490
|95,291,640
|中位數
|85,089,000
|89,881,320
|94,534,290
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|1.63
|1.41
|1.1
|1.54
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|76,144,545
|66,695,571
|54,805,919
|57,897,440
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2884/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
