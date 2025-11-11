鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉山金(2884-TW)EPS預估上修至2.03元，預估目標價為36元

search icon



根據FactSet最新調查，共12位分析師，對玉山金(2884-TW)做出2025年EPS預估：中位數由1.98元上修至2.03元，其中最高估值2.18元，最低估值1.77元，預估目標價為36元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值2.18(2.18)2.232.45
最低值1.77(1.77)1.752.2
平均值2.01(1.99)2.072.27
中位數2.03(1.98)2.092.22

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值94,369,00099,173,00097,897,280
最低值82,942,00085,445,00092,980,360
平均值86,573,05090,160,49095,291,640
中位數85,089,00089,881,32094,534,290

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS1.631.411.11.54
營業收入
(單位：新台幣千元)		76,144,54566,695,57154,805,91957,897,440

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2884/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

