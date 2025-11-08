鉅亨速報 - Factset 最新調查：川湖(2059-TW)EPS預估上修至89.06元，預估目標價為3665元

search icon



根據FactSet最新調查，共11位分析師，對川湖(2059-TW)做出2025年EPS預估：中位數由88.39元上修至89.06元，其中最高估值95.28元，最低估值85.4元，預估目標價為3665元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值95.28(95.28)161.88222.86
最低值85.4(85.4)119.71128
平均值89.67(88.56)134.28163.14
中位數89.06(88.39)131.54149.85

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值17,507,00026,683,65036,876,090
最低值16,938,00019,130,00020,773,000
平均值17,182,94022,062,83026,934,620
中位數17,144,50021,714,72024,826,810

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS64.5928.3842.5621.75
營業收入
(單位：新台幣千元)		10,129,3015,762,9717,798,6316,341,989

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2059/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

