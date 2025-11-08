鉅亨速報 - Factset 最新調查：川湖(2059-TW)EPS預估上修至89.06元，預估目標價為3665元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對川湖(2059-TW)做出2025年EPS預估：中位數由88.39元上修至89.06元，其中最高估值95.28元，最低估值85.4元，預估目標價為3665元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|95.28(95.28)
|161.88
|222.86
|最低值
|85.4(85.4)
|119.71
|128
|平均值
|89.67(88.56)
|134.28
|163.14
|中位數
|89.06(88.39)
|131.54
|149.85
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|17,507,000
|26,683,650
|36,876,090
|最低值
|16,938,000
|19,130,000
|20,773,000
|平均值
|17,182,940
|22,062,830
|26,934,620
|中位數
|17,144,500
|21,714,720
|24,826,810
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|64.59
|28.38
|42.56
|21.75
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|10,129,301
|5,762,971
|7,798,631
|6,341,989
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2059/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
