外資近5日買超個股
1. 外資累計買超 5 日的股票
力積電 (6770-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、三商壽 (2867-TW)、彰銀 (2801-TW)、旺宏 (2337-TW)
2. 外資累計買超 4 日的股票
力積電 (6770-TW)、三商壽 (2867-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、彰銀 (2801-TW)、旺宏 (2337-TW)
3. 外資累計買超 3 日的股票
三商壽 (2867-TW)、彰銀 (2801-TW)、旺宏 (2337-TW)、力積電 (6770-TW)、台化 (1326-TW)
4. 外資累計買超 2 日的股票
三商壽 (2867-TW)、彰銀 (2801-TW)、定穎投控 (3715-TW)、台化 (1326-TW)、台灣高鐵 (2633-TW)
5. 外資當日 (10) 買超的股票
定穎投控 (3715-TW)、力積電 (6770-TW)、三商壽 (2867-TW)、晟銘電 (3013-TW)、台灣高鐵 (2633-TW)
