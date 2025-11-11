search icon



1. 外資累計買超 5 日的股票
力積電 (6770-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、三商壽 (2867-TW)、彰銀 (2801-TW)、旺宏 (2337-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
力積電 (6770-TW)、三商壽 (2867-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、彰銀 (2801-TW)、旺宏 (2337-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
三商壽 (2867-TW)、彰銀 (2801-TW)、旺宏 (2337-TW)、力積電 (6770-TW)、台化 (1326-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
三商壽 (2867-TW)、彰銀 (2801-TW)、定穎投控 (3715-TW)、台化 (1326-TW)、台灣高鐵 (2633-TW)


5. 外資當日 (10) 買超的股票
定穎投控 (3715-TW)、力積電 (6770-TW)、三商壽 (2867-TW)、晟銘電 (3013-TW)、台灣高鐵 (2633-TW)
 

力積電32.35+2.54%
三商壽7.26+1.40%
彰銀20.6+0.73%
旺宏40.45+6.73%
台化30.75+4.95%
定穎投控109.5+7.88%
台灣高鐵28.7+0.00%
晟銘電136.5-1.09%
復華富時不動產8.85-0.34%

