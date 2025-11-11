search icon



1. 投信累計買超 5 日的股票
旺宏 (2337-TW)、台新新光金 (2887-TW)、至上 (8112-TW)、凱基金 (2883-TW)、南亞 (1303-TW)

2. 投信累計買超 4 日的股票
旺宏 (2337-TW)、台新新光金 (2887-TW)、至上 (8112-TW)、南亞 (1303-TW)、永豐金 (2890-TW)

3. 投信累計買超 3 日的股票
旺宏 (2337-TW)、台新新光金 (2887-TW)、至上 (8112-TW)、南亞 (1303-TW)、凱基金 (2883-TW)

4. 投信累計買超 2 日的股票
旺宏 (2337-TW)、台新新光金 (2887-TW)、南亞 (1303-TW)、至上 (8112-TW)、東陽 (1319-TW)


5. 投信當日 (10) 買超的股票
旺宏 (2337-TW)、台新新光金 (2887-TW)、至上 (8112-TW)、京元電子 (2449-TW)、凱基金 (2883-TW)
 

旺宏40.65+7.26%
台新新光金19.4+2.37%
至上81.6+2.77%
凱基金16.1+0.31%
南亞44.55+3.01%
永豐金26.55+0.38%
東陽98+0.51%
京元電子222+2.30%

