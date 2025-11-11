投信近5日買超個股
1. 投信累計買超 5 日的股票
旺宏 (2337-TW)、台新新光金 (2887-TW)、至上 (8112-TW)、凱基金 (2883-TW)、南亞 (1303-TW)
2. 投信累計買超 4 日的股票
旺宏 (2337-TW)、台新新光金 (2887-TW)、至上 (8112-TW)、南亞 (1303-TW)、永豐金 (2890-TW)
3. 投信累計買超 3 日的股票
旺宏 (2337-TW)、台新新光金 (2887-TW)、至上 (8112-TW)、南亞 (1303-TW)、凱基金 (2883-TW)
4. 投信累計買超 2 日的股票
旺宏 (2337-TW)、台新新光金 (2887-TW)、南亞 (1303-TW)、至上 (8112-TW)、東陽 (1319-TW)
5. 投信當日 (10) 買超的股票
旺宏 (2337-TW)、台新新光金 (2887-TW)、至上 (8112-TW)、京元電子 (2449-TW)、凱基金 (2883-TW)
