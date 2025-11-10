search icon



鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲3%，報7155.51點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間10日10:31，費城半導體上漲208.15點（或3%），暫報7155.51點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-4.45%
  • 近 1 月：+1.57%
  • 近 3 月：+22.36%
  • 近 6 月：+55.54%
  • 今年以來：+38.35%

焦點個股


費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領漲。美光科技(MU-US)上漲4.99%；安謀控股公司(ARM-US)上漲4.08%；科林研發(LRCX-US)上漲3.62%；輝達(NVDA-US)上漲3.44%；泰瑞達(TER-US)上漲3.21%。

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

