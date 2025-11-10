search icon



營收速報 - 元大金(2885)10月營收128.41億元年增率高達27.52％

鉅亨網新聞中心

元大金(2885-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣128.41億元，年增率27.52%，月增率5.55%。

今年1-10月累計營收為1,026.47億元，累計年增率2.58%。

最新價為34.65元，近5日股價上漲1.01%，相關金融保險下跌-0.24%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+29219 張
  • 外資買賣超：+29620 張
  • 投信買賣超：-972 張
  • 自營商買賣超：+571 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 128.41億 28% 6%
25/9 121.65億 30% 3%
25/8 118.45億 41% 10%
25/7 108.17億 -18% 12%
25/6 96.55億 -13% 49%
25/5 64.96億 -24% -15%

元大金(2885-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


台股台股營收營收速報10月營收元大金

