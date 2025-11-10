營收速報 - 元大金(2885)10月營收128.41億元年增率高達27.52％
鉅亨網新聞中心
今年1-10月累計營收為1,026.47億元，累計年增率2.58%。
最新價為34.65元，近5日股價上漲1.01%，相關金融保險下跌-0.24%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+29219 張
- 外資買賣超：+29620 張
- 投信買賣超：-972 張
- 自營商買賣超：+571 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|128.41億
|28%
|6%
|25/9
|121.65億
|30%
|3%
|25/8
|118.45億
|41%
|10%
|25/7
|108.17億
|-18%
|12%
|25/6
|96.55億
|-13%
|49%
|25/5
|64.96億
|-24%
|-15%
元大金(2885-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
