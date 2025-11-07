鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國國際集團(AIG-US)EPS預估上修至6.6元，預估目標價為90.50元

search icon



根據FactSet最新調查，共21位分析師，對美國國際集團(AIG-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.5元上修至6.6元，其中最高估值7.09元，最低估值6.09元，預估目標價為90.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值7.09(6.8)8.259.5
最低值6.09(6.09)7.458.18
平均值6.67(6.53)7.798.8
中位數6.6(6.5)7.758.73

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值276.04億291.28億308.45億
最低值265.34億280.01億292.61億
平均值271.77億283.58億299.00億
中位數272.35億281.83億297.97億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-6.8810.8213.014.98-2.17
營業收入437.36億520.57億564.37億468.00億272.51億

詳細資訊請看美股內頁：
美國國際集團(AIG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

