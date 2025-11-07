search icon



營收速報 - 德宏(5475)10月營收7,933萬元年增率高達65.59％

鉅亨網新聞中心


德宏(5475-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣7,933萬元，年增率65.59%，月增率-19.72%。

今年1-10月累計營收為6.72億元，累計年增率53.93%。

最新價為60.8元，近5日股價下跌-2.06%，相關電子零組件類指數上漲2.97%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1224 張
  • 外資買賣超：-1243 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+19 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 7,933萬 66% -20%
25/9 9,882萬 127% 44%
25/8 6,849萬 43% 9%
25/7 6,300萬 29% -6%
25/6 6,700萬 55% 17%
25/5 5,738萬 10% -20%

德宏(5475-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路基層板,玻璃布之製造加工及買賣業務。前項之原材料,零配組件,製成品之製造加工買賣業務。前項產品之進出口及國內外廠商產品之經銷,投標,報價業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

