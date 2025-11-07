營收速報 - 德宏(5475)10月營收7,933萬元年增率高達65.59％
鉅亨網新聞中心
今年1-10月累計營收為6.72億元，累計年增率53.93%。
最新價為60.8元，近5日股價下跌-2.06%，相關電子零組件類指數上漲2.97%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1224 張
- 外資買賣超：-1243 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+19 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|7,933萬
|66%
|-20%
|25/9
|9,882萬
|127%
|44%
|25/8
|6,849萬
|43%
|9%
|25/7
|6,300萬
|29%
|-6%
|25/6
|6,700萬
|55%
|17%
|25/5
|5,738萬
|10%
|-20%
德宏(5475-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路基層板,玻璃布之製造加工及買賣業務。前項之原材料,零配組件,製成品之製造加工買賣業務。前項產品之進出口及國內外廠商產品之經銷,投標,報價業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
