鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：勤誠(8210-TW)EPS預估上修至26.64元，預估目標價為820元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對勤誠(8210-TW)做出2025年EPS預估：中位數由26.39元上修至26.64元，其中最高估值28.06元，最低估值24.79元，預估目標價為820元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值28.06(28.06)46.4859.55
最低值24.79(24.79)33.4341.31
平均值26.71(26.52)38.2248.14
中位數26.64(26.39)36.8943.57

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值21,939,60034,963,75044,059,630
最低值20,420,00024,535,00031,258,000
平均值20,875,79028,536,01035,682,290
中位數20,891,50027,270,32031,729,250

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS16.059.038.325.62
營業收入
(單位：新台幣千元)		14,517,18511,247,25810,557,7019,423,020

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8210/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

