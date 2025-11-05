鉅亨速報 - Factset 最新調查：勤誠(8210-TW)EPS預估上修至26.64元，預估目標價為820元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對勤誠(8210-TW)做出2025年EPS預估：中位數由26.39元上修至26.64元，其中最高估值28.06元，最低估值24.79元，預估目標價為820元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|28.06(28.06)
|46.48
|59.55
|最低值
|24.79(24.79)
|33.43
|41.31
|平均值
|26.71(26.52)
|38.22
|48.14
|中位數
|26.64(26.39)
|36.89
|43.57
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|21,939,600
|34,963,750
|44,059,630
|最低值
|20,420,000
|24,535,000
|31,258,000
|平均值
|20,875,790
|28,536,010
|35,682,290
|中位數
|20,891,500
|27,270,320
|31,729,250
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|16.05
|9.03
|8.32
|5.62
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|14,517,185
|11,247,258
|10,557,701
|9,423,020
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8210/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：勤誠(8210-TW)目標價調升至820元，幅度約12.33%
- 28500點挑戰失敗！ 下一個轉折買點？
- 〈焦點股〉台股再度閃現28檔千金股 勤誠飆天價和台達電聯手打關戰千元
- 【量大強漲股整理】迎接11月，三大漲價題材股，被動元件、PCB誰接棒?
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇