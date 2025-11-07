search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 廣達(2382)10月營收1,731.96億元年增率高達27.45％

鉅亨網新聞中心


廣達(2382-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣1,731.96億元，年增率27.45%，月增率-5.93%。

今年1-10月累計營收為1.66兆元，累計年增率46.83%。

最新價為287元，近5日股價下跌-4.25%，相關電腦週邊下跌-2.48%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-6897 張
  • 外資買賣超：-5578 張
  • 投信買賣超：-1354 張
  • 自營商買賣超：+35 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 1,731.96億 27% -6%
25/9 1,841.09億 19% 20%
25/8 1,528.08億 5% -4%
25/7 1,583.42億 27% -17%
25/6 1,898.68億 71% 18%
25/5 1,602.42億 58% 4%

廣達(2382-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電子。筆記型電腦及相關產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報10月營收廣達

相關行情

台股首頁我要存股
廣達287-2.05%
美元/台幣31.030+0.26%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty