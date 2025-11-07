營收速報 - 廣達(2382)10月營收1,731.96億元年增率高達27.45％
廣達(2382-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣1,731.96億元，年增率27.45%，月增率-5.93%。
今年1-10月累計營收為1.66兆元，累計年增率46.83%。
最新價為287元，近5日股價下跌-4.25%，相關電腦週邊下跌-2.48%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-6897 張
- 外資買賣超：-5578 張
- 投信買賣超：-1354 張
- 自營商買賣超：+35 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|1,731.96億
|27%
|-6%
|25/9
|1,841.09億
|19%
|20%
|25/8
|1,528.08億
|5%
|-4%
|25/7
|1,583.42億
|27%
|-17%
|25/6
|1,898.68億
|71%
|18%
|25/5
|1,602.42億
|58%
|4%
廣達(2382-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電子。筆記型電腦及相關產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
