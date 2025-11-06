鉅亨速報 - Factset 最新調查：防特網(FTNT-US)EPS預估上修至2.69元，預估目標價為85.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共37位分析師，對防特網(FTNT-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.51元上修至2.69元，其中最高估值2.7元，最低估值2.48元，預估目標價為85.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.7(2.6)
|3.06
|3.43
|3
|最低值
|2.48(2.48)
|2.61
|2.77
|2.55
|平均值
|2.63(2.52)
|2.86
|3.18
|2.77
|中位數
|2.69(2.51)
|2.85
|3.24
|2.77
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|67.87億
|76.28億
|85.02億
|113.78億
|最低值
|67.16億
|72.66億
|78.66億
|89.86億
|平均值
|67.52億
|75.17億
|82.95億
|101.82億
|中位數
|67.50億
|75.38億
|83.35億
|101.82億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.58
|0.73
|1.06
|1.46
|2.26
|營業收入
|25.94億
|33.42億
|44.17億
|53.05億
|59.56億
詳細資訊請看美股內頁：
防特網(FTNT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
