鉅亨速報

Factset 最新調查：防特網(FTNT-US)EPS預估上修至2.69元，預估目標價為85.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共37位分析師，對防特網(FTNT-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.51元上修至2.69元，其中最高估值2.7元，最低估值2.48元，預估目標價為85.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.7(2.6)3.063.433
最低值2.48(2.48)2.612.772.55
平均值2.63(2.52)2.863.182.77
中位數2.69(2.51)2.853.242.77

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值67.87億76.28億85.02億113.78億
最低值67.16億72.66億78.66億89.86億
平均值67.52億75.17億82.95億101.82億
中位數67.50億75.38億83.35億101.82億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.580.731.061.462.26
營業收入25.94億33.42億44.17億53.05億59.56億

詳細資訊請看美股內頁：
防特網(FTNT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSFTNT

防特網85.99+0.90%

