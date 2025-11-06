search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sportradar Group AG - Class A(SRAD-US)EPS預估下修至0.4元，預估目標價為29.82元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Sportradar Group AG - Class A(SRAD-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.41元下修至0.4元，其中最高估值0.53元，最低估值0.38元，預估目標價為29.82元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.53(0.53)0.831.091.44
最低值0.38(0.38)0.370.620.88
平均值0.41(0.41)0.50.721.08
中位數0.4(0.41)0.450.681

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值13.17億16.41億18.98億21.98億
最低值11.38億13.16億17.08億20.01億
平均值13.02億15.62億18.08億20.79億
中位數13.13億15.93億18.40億20.59億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.040.060.040.130.12
營業收入4.62億6.63億7.67億9.49億11.97億

詳細資訊請看美股內頁：
Sportradar Group AG - Class A(SRAD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

