鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sportradar Group AG - Class A(SRAD-US)EPS預估下修至0.4元，預估目標價為29.82元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Sportradar Group AG - Class A(SRAD-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.41元下修至0.4元，其中最高估值0.53元，最低估值0.38元，預估目標價為29.82元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.53(0.53)
|0.83
|1.09
|1.44
|最低值
|0.38(0.38)
|0.37
|0.62
|0.88
|平均值
|0.41(0.41)
|0.5
|0.72
|1.08
|中位數
|0.4(0.41)
|0.45
|0.68
|1
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|13.17億
|16.41億
|18.98億
|21.98億
|最低值
|11.38億
|13.16億
|17.08億
|20.01億
|平均值
|13.02億
|15.62億
|18.08億
|20.79億
|中位數
|13.13億
|15.93億
|18.40億
|20.59億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.04
|0.06
|0.04
|0.13
|0.12
|營業收入
|4.62億
|6.63億
|7.67億
|9.49億
|11.97億
詳細資訊請看美股內頁：
Sportradar Group AG - Class A(SRAD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
