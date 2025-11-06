鉅亨速報 - Factset 最新調查：江森自控國際公司(JCI-US)EPS預估上修至4.55元，預估目標價為125.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對江森自控國際公司(JCI-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.45元上修至4.55元，其中最高估值4.7元，最低估值4.3元，預估目標價為125.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.7(4.64)
|5.67
|6.09
|最低值
|4.3(4.3)
|5
|5.7
|平均值
|4.52(4.44)
|5.28
|5.9
|中位數
|4.55(4.45)
|5.24
|5.92
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|251.78億
|266.60億
|281.72億
|最低值
|244.57億
|257.37億
|269.89億
|平均值
|247.84億
|260.85億
|274.08億
|中位數
|247.34億
|260.26億
|271.95億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.27
|2.19
|2.69
|2.52
|5.03
|營業收入
|236.68億
|252.99億
|267.93億
|229.52億
|235.96億
詳細資訊請看美股內頁：
江森自控國際公司(JCI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
