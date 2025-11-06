search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：江森自控國際公司(JCI-US)EPS預估上修至4.55元，預估目標價為125.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對江森自控國際公司(JCI-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.45元上修至4.55元，其中最高估值4.7元，最低估值4.3元，預估目標價為125.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值4.7(4.64)5.676.09
最低值4.3(4.3)55.7
平均值4.52(4.44)5.285.9
中位數4.55(4.45)5.245.92

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值251.78億266.60億281.72億
最低值244.57億257.37億269.89億
平均值247.84億260.85億274.08億
中位數247.34億260.26億271.95億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.272.192.692.525.03
營業收入236.68億252.99億267.93億229.52億235.96億

詳細資訊請看美股內頁：
江森自控國際公司(JCI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

