鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cytokinetics Inc(CYTK-US)EPS預估下修至-5.72元，預估目標價為79.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Cytokinetics Inc(CYTK-US)做出2025年EPS預估：中位數由-5.52元下修至-5.72元，其中最高估值-4.95元，最低估值-7.19元，預估目標價為79.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-4.95(-4.95)
|-4.28
|-0.69
|3.58
|最低值
|-7.19(-6.32)
|-6.81
|-5.78
|-3.96
|平均值
|-5.96(-5.62)
|-5.64
|-3.77
|-0.69
|中位數
|-5.72(-5.52)
|-5.61
|-4.13
|-0.94
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.54億
|2.43億
|6.96億
|14.34億
|最低值
|6,830萬
|5,410萬
|2.79億
|6.04億
|平均值
|8,377萬
|1.42億
|3.86億
|9.39億
|中位數
|7,228萬
|1.44億
|3.45億
|8.63億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.97
|-2.80
|-4.33
|-5.45
|-5.26
|營業收入
|5,583萬
|7,043萬
|9,459萬
|753萬
|1,847萬
詳細資訊請看美股內頁：
Cytokinetics Inc(CYTK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snap公司(SNAP-US)EPS預估上修至-0.4元，預估目標價為9.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Figma, Inc. Class A(FIG-US)EPS預估上修至0.36元，預估目標價為60.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：DoorDash公司(DASH-US)EPS預估下修至2.42元，預估目標價為300.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：SiTime Corp(SITM-US)EPS預估上修至2.78元，預估目標價為350.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇