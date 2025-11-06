鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cytokinetics Inc(CYTK-US)EPS預估下修至-5.72元，預估目標價為79.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Cytokinetics Inc(CYTK-US)做出2025年EPS預估：中位數由-5.52元下修至-5.72元，其中最高估值-4.95元，最低估值-7.19元，預估目標價為79.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-4.95(-4.95)-4.28-0.693.58
最低值-7.19(-6.32)-6.81-5.78-3.96
平均值-5.96(-5.62)-5.64-3.77-0.69
中位數-5.72(-5.52)-5.61-4.13-0.94

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.54億2.43億6.96億14.34億
最低值6,830萬5,410萬2.79億6.04億
平均值8,377萬1.42億3.86億9.39億
中位數7,228萬1.44億3.45億8.63億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.97-2.80-4.33-5.45-5.26
營業收入5,583萬7,043萬9,459萬753萬1,847萬

詳細資訊請看美股內頁：
Cytokinetics Inc(CYTK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSCYTK

