鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)EPS預估上修至1.87元，預估目標價為155.00元
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.8元上修至1.87元，其中最高估值2.08元，最低估值1.63元，預估目標價為155.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.08(1.91)
|2.51
|4
|5.12
|最低值
|1.63(1.63)
|1.89
|2.13
|2.48
|平均值
|1.88(1.79)
|2.19
|2.74
|3.43
|中位數
|1.87(1.8)
|2.22
|2.6
|2.69
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|46.27億
|67.87億
|76.71億
|93.34億
|最低值
|41.36億
|48.14億
|52.87億
|59.56億
|平均值
|44.10億
|53.83億
|61.01億
|72.89億
|中位數
|43.95億
|53.86億
|60.52億
|65.78億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|--
|-4.27
|-1.17
|-0.61
|1.56
|營業收入
|9.59億
|18.35億
|13.82億
|18.88億
|29.75億
詳細資訊請看美股內頁：
Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
