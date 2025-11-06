search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)EPS預估上修至1.87元，預估目標價為155.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.8元上修至1.87元，其中最高估值2.08元，最低估值1.63元，預估目標價為155.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.08(1.91)2.5145.12
最低值1.63(1.63)1.892.132.48
平均值1.88(1.79)2.192.743.43
中位數1.87(1.8)2.222.62.69

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值46.27億67.87億76.71億93.34億
最低值41.36億48.14億52.87億59.56億
平均值44.10億53.83億61.01億72.89億
中位數43.95億53.86億60.52億65.78億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS---4.27-1.17-0.611.56
營業收入9.59億18.35億13.82億18.88億29.75億

詳細資訊請看美股內頁：
Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

