鉅亨速報 - Factset 最新調查：Royalty Pharma plc - Class A(RPRX-US)EPS預估上修至4.69元，預估目標價為45.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Royalty Pharma plc - Class A(RPRX-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.5元上修至4.69元，其中最高估值4.77元，最低估值4.23元，預估目標價為45.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.77(4.72)
|5.35
|6.24
|6.8
|最低值
|4.23(4.02)
|3.41
|4.07
|6.8
|平均值
|4.56(4.45)
|4.77
|5.33
|6.8
|中位數
|4.69(4.5)
|5.01
|5.55
|6.8
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|32.37億
|33.38億
|36.64億
|40.46億
|最低值
|24.50億
|27.08億
|30.46億
|40.46億
|平均值
|29.81億
|31.12億
|34.40億
|40.46億
|中位數
|31.50億
|32.24億
|35.03億
|40.46億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.60
|1.49
|0.10
|2.53
|1.91
|營業收入
|21.22億
|22.89億
|22.37億
|23.55億
|22.64億
詳細資訊請看美股內頁：
Royalty Pharma plc - Class A(RPRX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
