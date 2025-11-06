search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Royalty Pharma plc - Class A(RPRX-US)EPS預估上修至4.69元，預估目標價為45.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Royalty Pharma plc - Class A(RPRX-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.5元上修至4.69元，其中最高估值4.77元，最低估值4.23元，預估目標價為45.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.77(4.72)5.356.246.8
最低值4.23(4.02)3.414.076.8
平均值4.56(4.45)4.775.336.8
中位數4.69(4.5)5.015.556.8

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值32.37億33.38億36.64億40.46億
最低值24.50億27.08億30.46億40.46億
平均值29.81億31.12億34.40億40.46億
中位數31.50億32.24億35.03億40.46億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.601.490.102.531.91
營業收入21.22億22.89億22.37億23.55億22.64億

詳細資訊請看美股內頁：
Royalty Pharma plc - Class A(RPRX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

